Precipitati e Composti presenta: Simona Menicocci

Il terzo incontro di Precipitati e composti sarà dedicato alla scrittura di Simona Menicocci. Giusi Montali e Luca Rizzatello parleranno con l'autrice del suo percorso, dei libri che ha scritto, e di quelli che vorrebbe scrivere.



Simona Menicocci (1985) ha pubblicato per le edizioni de La Camera Verde "Incidenti e provvisori" (2012) e "Posture Delay" (2013); alcuni testi dal progetto Saturazioni nel volume antologico di scritture sperimentali "Ex.It - Materiali fuori contesto" (Tielleci, Colorno, 2013); il testo italo-francese "Il mare è pieno di pesci – La mer est pleine de poissons" per la prima serie dei Fogli bilingue Benway Series (Tielleci, Colorno, 2014); "Manuale di ingegneria domestica" per la collana Chapbooks (Milano, Arcipelago Edizioni, 2015); "glossopetrae / tonguestones" per la collana syn (Roma, IkonaLiber, 2017).

Suoi testi sono apparsi in riviste, lit-blogs e web-zines tra cui «L’Ulisse», «Nazione Indiana», «alfabeta2», «Il caffè letterario». Collabora al collettivo «eexxiitt.blogspot.com». Dal 2013 la sua ricerca si è estesa ai linguaggi dell’arte video, fotografica e installativa. Nel 2014 è stata tra i curatori della rassegna di arte e scrittura sperimentali Ex.it – Materiali fuori contesto (Albinea, RE) e ha partecipato alla rassegna Generazione y - poesia italiana ultima presso il Museo Maxxi di Roma. Nel 2015, presso l’Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino, ha partecipato al progetto La descrizione del mondo, a cura di Andrea Inglese, con l’installazione Hiro (anamorfosi è un avverbio di modo) ideata assieme a Fabio Teti, con il quale ha anche curato un ciclo di laboratori di scritture ‘divergenti’ dal titolo prove d'ascolto, presso il WSP photography di Roma.