Premiazione concorso letterario ispirato ai cantanti bolognesi alla casa della cultura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è svolta sabato 3 febbraio, con una grande affluenza di pubblico, presso la Casa della Cultura a Casalecchio di Reno la cerimonia di premiazione del concorso letterario dedicato ai cantanti bolognesi “Soc’mel…che canzone!” ideato dalla casa editrice Edizioni del Loggione. La cerimonia di premiazione è stata condotta con maestria e la giusta verve dal giornalista Stefano Zanerini e dalla scrittrice Lorena Lusetti accompagnati da Silvia Parma che ha interpretato, con grande bravura, alcuni delle canzoni dei cantanti bolognesi. Grande emozione fra il pubblico. Gli autori sono venuti da tutte le parti d’Italia: dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Campania, dal Lazio e dalla Liguria e dall’Emilia Romagna. Si sono ispirati alle canzoni dei tanti cantanti bolognesi che hanno saputo trasformare le emozioni in musica e parole. Molti i racconti dedicati alle canzoni del grande Lucio Dalla. Tanti anche i fans di Gianni Morandi, Andrea Mingardi, Cesare Cremonini, Luca Carboni, Stadio e Claudio Lolli. Alcuni dei racconti sono stati dedicati alle canzoni degli Skiantos, di Dino Sarti e Quinto Ferrari indimenticabili cantastorie delle notti bolognesi. Tanti gli autori che hanno partecipato al concorso letterario. Dalle tante opere inviate sono stati selezionati 50 racconti raccolti in un’antologia “Socc’mel…che canzone!” edita dalle Edizioni del Loggione in vendita nelle librerie. I vincitori del primo premio sono stati: Michel Minghetti con "Kill Gianni" . Valentino Poppi con "Uomini" e la dodicenne Margherita Sassoli con "Ninna nanna di taverna".