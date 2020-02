Premio “I 101 di eclipsis”: il vernissage

Il Centro Unesco di Bologna insieme al Centro Unesco di Udine, nell'anno 2020 nel quale è stata presentata a Parigi la Candidatura dei Portici di Bologna a Patrimonio Mondiale dell'Unesco, collaborano e sostengono la prima edizione del Premio "I 101 di Eclipsis".

Il Premio nazionale che rimane però aperto ai partecipanti di tutte le età e di tutte le nazionalità è a cura di Giancarlo Bonomo e Raffaella Rita Ferrari, due nomi che sono una garanzia di grande professionalità e e di grandi competenze nel panorama artistico nazionale e anche internazionale.

L'Evento si svolgerà negli Spazi espositivi "Dueunodue" di via Galliera 2/b a partire dal 9 maggio fino al 30 maggio 2020.

Il Vernissage si terrà in questa Sede nella giornata di sabato 9 maggio alle ore 19.

Il tema proposto è di grande fascino e suggestione: "l'Idea della Bellezza" ed è un tema questo che di certo animerà tutti gli artisti che nel profondo del loro animo aspirano al raggiungimento di tale concetto che ben si coniuga con il concetto di arte.

Per la partecipazione da parte degli artisti interessati sono previste tre sezioni:

- Pittura

-Scultura / Installazioni

-Computer / Grafica / Fotografia

Le opere dovranno pervenire presso lo Spazio espositivo DueunoDue in via Galliera 2/b , 40121 Bologna entro e non oltre il 5 maggio 2020 mentre le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo 2020.

Per contatti con la Galleria chiamare il numero 349-5589508.

Verranno conferiti ai primi tre classificati di ogni sezione i relativi premi di merito.

E' prevista anche l'assegnazione di un Premio Speciale della Critica.

Tutte le opere verranno esposte nel limite massimo di 101.

La Commissione Giudicatrice di qualità è così composta:

Bruno Cinanni - Presidente del Centro Unesco di Bologna

Roberto Dudine - Titolare Galleria Farini

Rosetta Savelli - Scrittrice e giornalista presso Juliet art magazine Trieste

Gian Aldo Traversi - Giornalista presso il Resto del Carlino

Sha o Kangchunzi Ph.D Cultural Heritage UnBo - Art Chinese Curator



Per tutte le info consultare il Bando : https://drive.google.com/file/d/1aHQY1IY02JzVvOo875R1J2rx_AiNZqJV/view?fbclid=IwAR1VXgj27O6COnChTJJm3TrfzalSKNTWN14SVWFt7IG4EW6F4ecfTH2M2fM



Rosetta Savelli

Gallery