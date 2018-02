Premio Rotarac Club Bologna ad ARTEFIERA 2018, terza Edizione

Terza edizione consecutiva per il Premio Rotaract ad ArteFiera, il premio all’artista finanziato interamente dal service Club di Bologna formato da giovani dai 18 ai 30 anni, di cui rimangono immutati gli scopi nel diffondere la passione dell'arte contemporanea fra i giovani ed i valori di amicizia e fratellanza.

Il premio, un riconoscimento in denaro consegnato dal Presidente Giampaolo Molinaro, è stato destinato all’artista Giulia Marchi, della galleria Matèria di Roma, con l’opera Camera Anecoica.

La premiazione si è svolta sabato 3 febbraio alle 18,00 durante ArteFiera 2018 presso il Centro Servizi della Fiera di Bologna, alla presenza di numerosi soci del Rotaract Club Bologna e di altri Club dell’Emilia-Romagna, oltre che della Rappresentante Distrettuale Martina Po.

Durante la premiazione sono stati consegnati anche il Premio Rotary Club Bologna Valle del Samoggia alla Galleria Matèria ed il Premio Speciale Andrea Sapone, in onore del Rotariano promotore scomparso prematuramente lo scorso anno.

Motivazioni della giuria per il premio.

“Tenuto conto dei principi del Rotary, in particolare favorire la diffusione della cultura dell’arte tra la gioventù e divulgare i principi di amicizia e fratellanza fra le genti, la giuria all’unanimità individua nella galleria Matèria l’impegno, la coerenza e la capacità di operare in un contesto commerciale non tralasciando, bensì valorizzando l’elemento sperimentale delle nuove proposte artistiche italiane. Giulia Marchi per la capacità mostrata nell’indagare diversi media e altrettante tematiche e per l’ottima capacità di fondere l’aspetto concettuale e quello formale del lavoro”.

La giuria

• Elena Del Drago(critica di arte contemporanea, giornalista, conduttrice radio RAI)

• Roberto Grandi (Presidente Istituzione Bologna Musei) ,

• Fabiola Naldi (Critica, curatrice e professore di arte contemporanea)

• Paolo Nucci Pagliaro (Presidente Accademia Studi Caravaggeschi),

• Francesco Pannuti (Presidente Rotary Club Bologna Valle del Samoggia)