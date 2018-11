Presentazione del corso sulle campane tibetane

Conferenza esperienziale gratuita e aperta a tutti, in cui verrano illustrate le principali tematiche trattate nel corso di campane tibetane di I livello che si svolgerà in 5 incontri presso Bottega della Canapa di Bologna in via Marsala 31A, tutti i mercoledì sera dalle 19,15 alle 21,00 a partire da mercoledì 14/11.

La serata di presentazione e il corso sono a cura di Pier Carlo Drudi.