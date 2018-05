Doppia presentazione a Corticella

Massimo Fagnoni e Davide Pappalardo sbarcano a Corticella, nell'area dell'ex Dazio per una doppia presentazione.

Massimo Fagnoni presenta il suo nuovo romanzo : La consistenza del sangue

Davide Pappalardo presenta Buonasera signorina e parlerà anche di Doppio inganno.

I due scrittori in un dialogo e uno scambio di idee sui loro lavori e sui progetti futuri.

Marco Piovella alle letture e Valerio Gardosi del Blues Cafè insieme alle volontarie di Goccia a Goccia prepareranno un aperitivo all'insegna della solidarietà.

Alle 19 di giovedì 17 maggio 2018.

Scrittori on the road un'iniziativa made Blues Cafè.

