Marco Giusti presenta: "Dizionario stracult della commedia sexy"

Marco Giusti, Storico del Cinema nella sua opera di catalogazione del cinema popolare italiano affronta il tema della commedia sexy.

Lunedi 13 gennaio, alle ore 18 circa , presso la biblioteca dell ‘Istituto Storico Parri

Via S. Isaia 20 presenterà il volume

“ Dizionario Stracult della Commedia Sexy ”

Marco Giusti aggiunge un altro tassello alla sua opera di catalogazione del cinema popolare italiano, iniziata col “Dizionario dei film italiani Stracult” e proseguita con i più specifici volumi dedicati al Peplum, al Western e agli 007 di casa nostra. Questa volta affronta la Commedia Sexy e non si limita a mettere in bell’ordine alfabetico solo i titoli più strettamente legati al genere (o “non-genere”, vista la oggettiva difficoltà nell’imbrigliare il filone entro paletti specifici), ma inserisce nel suo lungo elenco anche pellicole che in un modo o nell’altro sono ad esso apparentabili, secondo una logica personale che è ben esplicitata nella lunga introduzione al volume che delinea storia e fisionomia del genere, indagato in tutte le sue derive secondo l’accezione più ampia del termine “commedia” e inquadrato anche attraverso le tante testimonianze d’epoca che l’autore ha raccolto, negli anni, con dedizione certosina.

Dialogheranno con l ‘Autore

Giacomo Manzoli ( Università di Bologna)

Giovanna Maina ( Università di Sassari )

Marco Santoro ( Università di Bologna )

A seguire Pier Paolo De Sanctis proporrà una selezione di brani utilizzati nelle colonne sonore della Commedia Sexy, tratti dalla compilation “ Nuda”