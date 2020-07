Presentazione del libro "1968" di Daniela Bardelli

1968 è ambientato a Bologna negli anni della contestazione giovanile, racconta le vicende di Marina, che frequenta l'università e milita in un collettivo studentesco.

Appuntamento alle ore 20,00 al Mercatino Albani Bologna in via Albani, 12 in Bolognina.

Sarà presente l'autrice Dianella Bardelli

introduce Francesca Vannucchi di Edicola Aldini

Durante la presentazione sarà possibile rifocillarsi con gli aperitivi del IL Pollaio e dello Sbando - cucinotto e cantina

l'evento ha il patrocinio del Quartiere Navile - Bologna