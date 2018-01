Presentazione del libro "La dieta non dieta"

Venerdì 26 gennaio - ore 18.30 Librerie.coop Fico c/o FICO Eataly World. Incontro con Debora Rasio per la presentazione del suo libro LA DIETA NON DIETA (Libri Mondadori).



Chi di noi non ha mai seguito una dieta, o quantomeno desiderato farlo?

Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le infinite novità proposte dai mezzi d’informazione o pubblicizzate dalle celebrità. Quello che pochi sanno, però, è che la forza di volontà spesso non è sufficiente: infatti, il 95 per cento delle persone che affrontano una dieta nei due anni successivi riprende il peso perduto. Come è possibile? E come affidarsi invece a un programma alimentare efficace, che sia insieme fonte di benessere e serenità per la vita?



A queste e ad altre fondamentali domande sul tema risponde Debora Rasio, con la passione di chi fin da bambina è rimasta affascinata dalla scienza del corpo umano, il rigore della studiosa che vanta un’apprezzata attività di ricerca all’estero e la chiarezza espositiva della divulgatrice.



La «dieta non dieta» ci insegna che è possibile alimentarsi in modo corretto, dimenticando calcoli e teorie, con un piano strategico articolato in quattro fasi della durata di un mese ciascuna e accompagnato da pratici menu tipo e da una raccolta di ricette appetitose e salutari.

evento gratuito

Per informazioni - Librerie.Coop Fico / tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it