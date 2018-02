Presentazione del libro "Rosso Bologna"

Elisa Azzimondi e Raffaella Melotti presentano ROSSO BOLOGNA (Minerva Edizioni). Intervengono Lorenzo Frassoldati, giornalista, Marco Nannetti, presidente di Terre Cevico – cantina di FICO Eataly World.



"Rosso Bologna" nasce dalla collaborazione tra l'associazione FISAR Bologna e Il Consorzio Colli bolognesi per far conoscere cantine e vini. Nel libro il lettore può seguire veri e propri percorsi enologici, partendo dal cuore cittadino e percorrendo itinerari che attraversano le quattro grandi vallate bolognesi. Riscoprirà così i principali produttori, intervistati per l'occasione sulle caratteristiche dei propri vini. Non solo. Al lettore infine sarà consigliato da diversi chef l'abbinamento giusto in cucina.