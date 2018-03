Presentazione di Formaggi Naturali: viaggio alla scoperta dei migliori

Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro FORMAGGI NATURALI. Viaggio alla scoperta dei migliori d’italia di Piero Sardo (Slow Food).

Intervengono con l’autore: Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano e Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Il silenzio attorno al tema ''fermenti'' nei formaggi è assordante. Grazie al fatto che non è necessario indicarli in etichetta, si ignorano il rischio di standardizzazione e la perdita del legame con il territorio che l'aggiunta di fermenti porta con sé. Slow Food propone la via dei ''formaggi naturali'', una cinquantina di produzioni a latte crudo ed esenti da aggiunte non autoctone scelte da Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, ideatore e promotore di questa svolta. Le storie eroiche di chi li produce e le schede per scoprire l'assoluta eccellenza italiana nel panorama caseario.



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it