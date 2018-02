Presentazione del libro "Il Tao e l'arte dei fornelli"

Per la rassegna "Mangiare bene è FICO" presentiamo il libro IL TAO E L’ARTE DEI FORNELLI di Lena Tritto, Valeria Tonino, Karin Wallnoefer con la collaborazione di Federica Rapini (Pendragon).



Intervengono Valeria Tonino, Lena Tritto e Federica Rapini.

Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Un utilissimo ricettario, ormai diventato un best seller, che si fonda sui principi di una dietetica di tipo energetico ispirata alla millenaria medicina cinese, una proposta unica nel panorama editoriale italiano. Uno strumento indispensabile per chi vuole imparare a cucinare secondo quello che prescrive tale medicina, utilizzando però prodotti nostrani. Oltre 270 ricette semplici, rapide da eseguire e fatte con ingredienti che si trovano agevolmente, ognuna delle quali è corredata dall'indicazione delle azioni energetiche che svolge.



Per informazioni: tel. 051 002 9260 - mail: libreria.fico@librerie.coop.it