Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro "A tavola nell'Alto Ferrarese. Le ricette della tradizione" di Emma Lodi Piccinini (Pendragon).



Interviene Patrizio Piccinini e Alessandro Grandi, presidente di Grandi Riso.

Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Una raccolta di ricette "povere", pur se spesso piuttosto raffinate, originarie di una zona dalla grande tradizione gastronomica contadina: il territorio tra Bologna e Ferrara. Oltre ai classici della cucina emiliana, in questo libro si possono ritrovare ingredienti insoliti - come melagrana, uva pellegrina e anguilla - e piatti perduti preparati per generazioni. Oltre 220 preparazioni gastronomiche presentate in modo sobrio, distante da quella "gastonomia spettacolo" che oggi va di moda: nel segno della tradizione.



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail: libreria.fico@librerie.coop.it