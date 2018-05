Presentazione del libro di Alain Leverrier

LA VITA CROCCANTE: “Croustillante” come la crosta del pane (appena troppo cotto) che è la parte più dura ma anche la migliore. La felicità, più molle, è all’interno.



ALAIN LEVERRIER, scrittore, attore e regista teatrale abita da una ventina d’anni in Italia e da sedici a Bologna (in Via del Pratello, naturalmente). Ideatore e fondatore dell’Associazione Il Grande Pratello, del Teatro Subito e della PiUPRATeL (Piccola Università Pratelliana di Ricerca Artistica Teatrale e Letteraria - Alma Pratel), si è fatto conoscere in regione grazie alle sue regie col Teatro della Tresca, Il Gruppo Vissi d’Arte e d’Amore, le sue creazioni teatrali col Teatro Subito e innumerevoli interventi, animazioni e atelier nelle scuole di Bologna, Parma, Modena, all’Università di Bologna e San Marino…



Oltre ad essere un grande viaggiatore, è anche un ciclista appassionato e un grande lettore. Ha deciso, qualche anno fa, di leggere 100 libri all’anno (vi spiegherà il perché) e di scrivere per ciascun libro letto del mondo intero un commento, un breve testo (1550 segni, circa 15 righe) che più che una critica dà conto delle sue impressioni: “Ecco in cosa il libro mi ha trasformato!” dice per metterci in appetito.



Un po’ più tardi ha deciso anche (e vi dirà il perché) di scrivere le sue memorie (in francese) e di metterle a confronto coi libri letti in questi ultimi anni (da quando ne legge cento all’anno) e che avrebbero potuto influenzare la sua vita, che quasi quasi avrebbe potuto scrivere lui….



È questa l’avventura che vi racconterà, alternando il francese e l’italiano, citando qualche passaggio del suo libro LA VIE CROUSTILLANTE Mémoires d’un lecteur e qualche estratto degli altri…*



“LA VIE CROUSTILLANTE” di ALAIN LEVERRIER presentata dalla PiUPRATeL, una bella serata altamente culturale. Coi tempi che corrono, un bel cambiamento.



* Aiutato in questo da NADIA GHERARDI, MARIA ANGELA GIURIA e LORENZO ERJAVERC