Presentazione del libro "Andar per vini e vitigni"

Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro ANDARE PER VINI E VITIGNI di Patrizia Passerini (il Mulino).



Prima ancora del vino c’è la bellezza di un vigneto al tramonto, attorniato dalla luce calda alla quale sono esposti i pendii. Ci sono vigne circondate da boschi, da viali alberati che cingono borghi, accanto a resti di città perdute o ad antiche abbazie, alle pendici di un vulcano o a picco sul mare: tanto variegati sono i territori del vino italiani.

L’itinerario percorso dall'autrice si snoda da Sud a Nord della penisola, seguendo i vitigni più antichi, autoctoni o quasi, che sono giunti nelle nostre terre lungo le direttrici dei coloni Greci e degli Etruschi, amorevolmente diffusi poi dai Romani o successivamente importati dai Veneziani da quella culla del vino che sono state le regioni caucasiche e mediorientali.

Dall’antico Biblino di Siracusa all’Aglianico o alla Falanghina, dal Montepulciano al Sangiovese, dal Verdicchio al Teroldego, dalla Ribolla al Barolo al Barbaresco sarà non solo un degustare viaggiando ma anche un viaggiare gustando una storia plurimillenaria.



