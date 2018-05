Presentazione del libro "Cinema Venturini" di Gloriani Venturini

Presentazione del libro CINEMA VENTURINI di Gloriana Venturini. Ne parla con l’autrice Enza Valpiani.



Da una vecchia scatola riemergono antiche lettere di famiglia che narrano la storia di due testamenti, di un’eredità sfumata e dell’ enorme patrimonio di un prozio sacerdote. L’opera si basa su di un’autentica corrispondenza epistolare, corredata da minuziose ricerche d’archivio ed approfondita documentazione storica. Le guerre mondiali, intervallate da un ventennio di pace soffocata dal fascismo, fanno da scenario alla vita di Don Evaristo Venturini. I territori in cui la vicenda si dipana sono: principalmente Lugo e la Romagna, ma anche la Milano dei Navigli, dove una parte della famiglia si è trasferita. La storia privata ed i retroscena delle vicende ufficiali vengono inoltre narrati in un carteggio parallelo, che l’autrice indirizza ad un nipote bambino, al quale trasmette il valore degli affetti familiari e la persistenza della memoria.



Cinema Venturini ha vinto il 1° premio di narrativa edita, premio internazionale di poesia e narrativa edite "I fiori sull'acqua", 5a edizione, novembre 2017.



