Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro ESERCIZI DI STILLE. DA ACCIDIOSO A IRACONDO, DA EPICO A PUNTIGLIOSO, 73 MODI DI RACCONTARE UN VINO di Raffaella Mellotti e Simone Zanin (Pendragon).

Dialoga con gli autori Luciana Prete, direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest Azienda USL di Bologna.

Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO.



Gli autori, entrambi sommelier, si sono interrogati sulla retorica, sulle convenzioni, sulle storture e sulle frustrazioni del rito della degustazione e del relativo, spesso ipertrofico, stile di comunicazione. Hanno preso in esame un vino, il Barolo, e - tra serietà e ironia, immaginazione e saldezza, rigore e irriverenza - lo hanno descritto in 73 espressioni, tutte possibili, nessuna indiscutibile. Il loro è uno scavo linguistico (nella lingua italiana e nel linguaggio enoico) che dell'assaggio porta a luce l'aspetto più attraente: il non detto, il potenziale non colto, l'eccitazione per il non prevedibile. Protagoniste le parole, può apparire un testo fuori le righe, e forse un po' lo è, ma la competenza e la leggiadria lo rendono estremamente utile e godibile.



per informazioni: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it