Presentazione del libro di Gabriele Dadati, "L'ultima notte di Antonio Canova"

Mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 20.30,alla libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme si terrà la presentazione del romanzo di Gabriele Dadati, L’ultima notte di Antonio Canova, (Baldini + Castoldi), intervistato da Simone Orlandini. Nel sesto appuntamento del ciclo Beautiful: Music & Fine arts, iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, l’autore ci svelerà il lato umano, sensibile e vulnerabile, del grande artista, una lunga confessione al fratello resa nelle ultime ore di vita.



La scheda del romanzo

Venezia, ottobre 1822. Al secondo piano di Palazzo Francesconi, un uomo è steso nel suo letto di morte. Si chiama Antonio Canova ed è il più grande artista del mondo. Al suo fianco è seduto il fratellastro Giovan Battista Sartori, che prova per lui un immenso amore. Ma ora ad Antonio non importa più essere confortato. Vuole rendere un’ultima confessione prima di andarsene. È così che torniamo al 1810, quando lo scultore è a corte dell’altro uomo del secolo, Napoleone Bonaparte. Diversissimi, eppure accomunati dal destino di essere rimasti ben presto orfani di padre e di non aver saputo essere padri a loro volta. Tra di loro, nucleo incandescente, Maria Luisa: imperatrice poco più che bambina, pendolo segreto in movimento tra la seduzione del potere e la difesa di una purezza impossibile. Nel suo lungo e appassionato racconto, Canova rivela al fratello la miccia che ha incendiato e distrutto le loro vite. E trova, nella compassione dell’ascolto e nel conforto del sogno, il vero seme della sua discendenza.



«Di quanta bellezza era stato dunque padre traendola dal marmo, fertile come nessun altro prima e nessun altro mai in seguito.»



Gabriele Dadati (Piacenza, 1982) ha pubblicato vari libri, tra cui Sorvegliato dai fantasmi (2008), finalista come Libro dell’anno per Fahrenheit di Radio 3 Rai, e Piccolo testamento (2011), presentato al Premio Strega l’anno seguente. Nel 2009 ha rappresentato l’Italia nel progetto «Scritture Giovani» del Festivaletteratura di Mantova.



Simone Orlandini fa parte del gruppo di lettura Pegaso e risiede a Castel San Pietro.



Il ciclo proseguirà Mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 20,30 con la presentazione del libro di Lisa Laffi, L’ultimo segreto di Botticelli, Tre60 editore.



Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide al numero di telefono 0516951180 o a mezzo email a info@atlantidelibri.it