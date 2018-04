Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro GOOD, FOR GOOD di Tiziano Zirondelli, chef e coautore, a sostegno di Iris Roma Onlus.

Ne parlano con l’autore Francesca Maragno, responsabile Giardino Cucina Mediterranea, e Antonio Maestri, direttore di Oncologia e Hospice dell'Azienda USL di Imola.

Modera Luciana Prete, direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest Azienda USL di Bologna.



Anche in cucina si può lottare contro il cancro e per la nostra salute. 206 pagine, con 83 ricette sane e gustose per le quattro stagioni, e altrettante invitanti fotografie, per cucinare Good, for good: il “buono per sempre” per noi e la nostra famiglia. Mangiare non è soltanto nutrirsi ma è sapere. Conoscere le materie prime, sentire la qualità, educarsi al gusto: nel cibo si fondono identità, attraverso il cibo si incontrano culture diverse che dialogano e interagiscono.



Per informazioni:

tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it