Presentazione del libro "La morte si fa social"

Lunedì 26 novembre 2018, ore 18:00, in Biblioteca Sala Borsa (saletta incontri), SO.CREM Bologna presenta il libro "La morte si fa social – Immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale", scritto da Davide Sisto e pubblicato da Bollati Boringhieri.



Social network, chat e siti web costituiscono, ad oggi, il più grande cimitero del mondo e sono ormai diventati la più grande piazza pubblica per celebrare il ricordo o condividere l’esperienza privata del lutto.



Insieme piangiamo i nostri cari, insieme ricordiamo i nostri beniamini. Insieme, in un futuro prossimo, vivremo una seconda vita nella realtà virtuale.



Davide Sisto, giovane filosofo esperto in Digital Death, per la prima volta mette insieme un discorso interpretativo che va dai pensatori classici (come Norbert Elias e Philippe Ariès) alle serie TV contemporanee (come Black Mirror) fino al mondo della musica (dai Nirvana ai Black Sabbath).



L'obiettivo? Ripensare la morte in una prospettiva rivoluzionata.



Di questo, di molto altro, parleremo il 26 novembre con:



- Davide Sisto

Autore del libro, filosofo, assegnista di ricerca in Filosofia Teoretica presso l’Università di Torino, è esperto di tanatologia e di Digital Death.



- Francesco Campione

Medico psicologo, tanatologo, è professore associato di Psicologia Clinica e Psicodiagnostica alla Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna. Presidente della International Association of Thanatology and Suicidology (IATS), ha fondato Associazione Rivivere.



Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili



Per ulteriori informazioni:

https://www.socrem.bologna.it/news/morte-social-presentazione-libro/