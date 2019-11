Presentazione del libro "Non sono il mio tumore"

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 18:00, nella Sala Conferenze di Biblioteca Sala Borsa (Piazza del Nettuno 3, Bologna), SO.CREM Bologna presenta il libro "Non sono il mio tumore – curarsi il cancro in Italia", scritto da Marina Sozzi e pubblicato da Chiarelettere.



L’autrice, partendo dalla sua esperienza personale, analizza la "malattia tumore" da un punto di vista medico, storico e sociale, mettendo in luce le paure legate a questa malattia e il rapporto - spesso complesso - tra medici e pazienti.



L’oncologia italiana è infatti di eccellente qualità dal punto di vista dei risultati clinici, ma resta ancora molto da fare per quanto concerne l’attenzione globale verso il paziente e i suoi familiari, il suo coinvolgimento nelle decisioni, il sostegno psicologico e sociale.



Marina Sozzi arriva ad auspicare la nascita di un paziente consapevole, attivo nella gestione della malattia, e di un medico che sappia ascoltare, aperto ai timori dei pazienti, e che consideri il dialogo come "momento di cura".



Di questo, e di molto altro, parleremo con:

• Marina Sozzi

Autrice del libro, tanatologa, formatrice, si occupa di studiare l’esperienza della malattia e della fine della vita, i rituali della morte e del lutto.



• Guido Biasco

Professore Alma Mater Università di Bologna. Presidente della Conferenza Nazionale Permanente dei direttori di Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti



Per approfondire:

https://www.socrem.bologna.it/news/invito-presentazione-libro-tumore/