Per la rassegna "Mangiare bene è FICO", presentazione del libro ROMANZO CON ANGOLO COTTURA di Marco Giarratana (Longanesi).

Ne parla con l’autore Maurizio Iacobone, chef dello Spazio Forme Parmigiano Reggiano.



Quando Marco si mette ai fornelli di solito non sono i suoi. A lui piace definirsi scièf a domicilio: va a casa della gente, entra nelle loro cucine e crea piccole magie tra piano cottura e lavello, forno e frigorifero, giostrandosi come un funambolo tra una chiacchiera e una mantecatura. Non ha sempre fatto il cuoco itinerante. Prima è stato muratore, dogsitter, scrittore di annunci pubblicitari, finché non ha perso l'ultimo di una lunga serie di insoddisfacenti lavoretti e si è detto: provo a fare qualcosa che mi piace davvero, hai visto mai... Marco partirà per un viaggio dentro se stesso che lo porterà a scoprire nuovi orizzonti e amicizie preziose, forse un amore che credeva smarrito per sempre, ma soprattutto cosa vuole fare della propria vita.



Per informazioni:

tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it