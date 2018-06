MANGIARE BENE È FICO

Incontro con Stefano Andrini per la presentazione del libro I segreti della cucina dell'Emilia Romagna. Storie del cibo e della tradizione (Giubilei Regnani)

Dialoga con l’autore Luciana Prete, direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest Azienda USL di Bologna.

Modera Duccio Caccioni, coordinatore scientifico della Fondazione FICO



Una terra di maiali e di sfogline. Di piatti poveri inventati da un popolo che non riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena. Trasformati da cuochi coraggiosi in cover più orecchiabili (e, soprattutto, più digeribili) dell'originale. Di vini che fanno impallidire bianchi, rosati e rossi solo in apparenza più titolati mettendoli al tappeto per ko tecnico. "Emilia Romagna segreta in cucina", curato da Stefano Andrini, racconta con lo stile del romanzo la grande epopea del mettersi a tavola che in regione non è mai solo una necessità ma anche un piacere. Chef, sindaci, comici, nonne, giornalisti: tutti insieme appassionatamente per ricordare ai lettori che l'Emilia Romagna del cibo emana fragranze diverse. Ma sotto il segno di un'unica grande griffe.