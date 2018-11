Presentazione del "Romanzo dei faraoni" di Valery Esperian

Sabato 8 dicembre alle ore 18, il collettivo di autori Valery Esperian presenterà la serie storica "Il Romanzo dei Faraoni" (Fanucci Editore) presso libreria Mondadori Bookstore, in via D'Azeglio, 34 a Bologna.

Farà da moderatore il noto scrittore bolognese Gianluca Morozzi.



La serie è composta da cinque romanzi ("Cheope, l'immortale", "Akhenaton, l'eretico", "Tutankhamon, il fanciullo", "Ramses, il figlio del sole" e "Cleopatra, la divina")

Per il collettivo, saranno presenti

- Elisa Bertini (coautrice di "Akhenaton, l'eretico")

- Angelo Frascella e Massimo Lunati (autori di "Cleopatra, la divina")

- Miller Gorini e Daniele Pisani (autori di "Ramses, il figlio del sole")



Per maggiori informazioni si veda:

- la pagina Facebook del collettivo (https://www.facebook.com/ValeryEsperian/)

- https://amzn.to/2wExaia