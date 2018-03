Presentazione di Roundmidnight edizioni

Come ben sapete, amiamo tantissimo presentare giovani e interessanti progetti editoriali e Roundmidnight Edizioni lo è particolarmente.



In una fase di rinnovo particolare, con la scelta forte di continuare pubblicando solo poesie, presentiamo la casa editrice con i poeti Gaia Giovagnoli e Michele Joshua Maggini, ultimi arrivati nella scuderia RoundMidnight. Gli autori ne parlano con il direttore di collana Andrea Donaera.



sabato 7 aprile, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Roundmidnight Edizioni: Round Midnight fu composta per la prima volta nel 1936 da Thelonious Monk, quando il pianista aveva 19 anni. Davis ne era ossessionato, dopo anni di inutili prove riuscì a suonarla proprio come l'aveva sentita la prima volta una sera quando Monk era decisamente in vena; era a Newport e quella canzone gli diede il successo che aveva perso qualche anno prima. Davis in quel periodo stava affrontando il suo problema con la droga e non riusciva a comporre, impossibile gli

risultava esibirsi.

'Round Midnight, quindi, è un amuleto contro tutto ciò che di malvagio esiste, è il nostro amuleto per un'editoria diversa. Creare una casa editrice oggi è una follia, ma quando pensiamo a quello che stiamo facendo ci sentiamo anche noi «felici come maiali nella merda».