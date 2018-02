Presentazione spettacolo di "Contro ogni probabilità"

Lo scrittore Andrea Cavalieri presenta a La confraternita dell'uva il suo ultimo libro "Contro ogni probabilità", attraverso una rappresentazione particolare del testo.



Lo accompagneranno, durante le letture, le note di Gabriele Nicola e la mimica di Richard Riko Knights.



venerdì 16 febbraio, ore 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Tre vite slegate, tre destini incrociati. Un sicario di professione, un ragazzo autistico e un giovane consegna-pizze a domicilio condivideranno un tratto delle loro stravaganti esistenze ai margini della società, in un crescendo di suspense, emozioni e colpi di scena. Inconsapevolmente, si schiereranno nell'attesa di eventi che potrebbero riscattarli dalle loro miserie e dalle loro sconfitte personali. Rifletteranno con ironia e sagacia sui ruoli in cui l'odierno vivere li ha incastrati e percorreranno la via di fuga dei sogni per arrivare alla piena visione e all'affermazione di se stessi.



L'AUTORE: Andrea Cavalieri è nato a Bologna nel 1967. Da sempre attento e acuto osservatore di vizi e virtù della realtà umana, è un appassionato narratore di storie attraverso sogni e suggestioni. Viaggiatore, maratoneta, si nutre e scrive di sensazioni suscitate vivendo e sperimentando le sue emozioni. Si definisce un "Libero Sognatore". Come scrittore esordisce nel 2013 con Le voci del fiume e nel 2014 con il volume Dove i diritti stanno di casa, entrambi illustrati da Claudio Pesci a favore di Unicef. Nel 2015, insieme a Silvia Aquilini, autoproduce e promuove il romanzo Via San Vitale 56, la Dea e il Poeta da cui è tratta l'omonima commedia teatrale che porta in scena al Teatro Dehon di Bologna, firmandone la regia. Nel 2016 pubblica la raccolta di racconti La notte che diventammo grandi per Ibiskos editrice Risolo. Per Pendragon ha pubblicato il romanzo Contro ogni probabilità (2017).