"Tienilo acceso" di e con Vera Gheno e Bruno Mastroianni

Social Factor ha invitato a Bologna Vera Gheno, sociolinguista e collaboratrice dell'Accademia della Crusca, e Bruno Mastroianni, giornalista, filosofo, autore tv, per presentare il loro nuovo libro: "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello", edito da Longanesi.

---

Stare sui social network significa comunicare, e al centro della comunicazione ci sono le parole. Anche in una società sovraccarica di immagini, schermi e contenuti che stimolano e coinvolgono i cinque sensi nel loro complesso, sono ancora e sempre loro a dare significato a tutto. Come mai pare così difficile capirsi, quando si è in rete? Come fare per vivere felici e connessi?