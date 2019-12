Un presepe Dimitrov in Corte Isolani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

E' stato inaugurato il presepe artistico in Corte Isolani, e porta anche quest'anno la firma di Ivan Dimitrov, artista famoso per i presepi che ha dedicato ai Grandi Maestri della storia dell'arte. Anche in questa rappresentazione sono infatti riconoscibili i riferimenti al classico: la scenografia di un'antico rudere di castello con torre merlata, all'interno della quale è ambientata la Sacra Famiglia, è ispirata ad un'incisione di Albrecht Durer, mentre intorno, in adorazione di Gesù Bambino, gravitano una serie di personaggi in stile cinquecentesco. Lo stile inconfondibile di Ivan Dimitrov si distingue poi nell' espressione sorniona dei cammelli, nella dolcezza del coro di angioletti cantori e nell'energia del gruppo al galoppo di cavalli e cavalieri medievali , Il presepe, visibile gratuitamente, rimarrà esposto in Corte Isolani fino al 6 gennaio.