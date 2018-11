Presepi artistici e presepi viventi: la Natività a Bologna e dintorni

La Natività rappresentata con l'arte e attraverso delle rievocazioni. Tanti anche quest'anno i presepi e i presepi viventi da visitare a Bologna e dintorni.

Ecco la mappa dei presepi 2018:

Nativity- I presepi di Ivan Dimitrov

A Palazzo Isolani sono esposte 300 sculture in terracotta e i famosi presepi dedicati ai Grandi Maestri: Leonardo, Dürer, Brueghel, Rubens. Bologna | Bologna Welcome 051 6583111

Villa d'Aiano - terra di presepi

Migliaia di luci illuminano le vie del paese insieme ai tanti presepi frutto della fantasia degli abitanti. Dal 24 dicembre nella casetta di legno del parco parrocchiale apre il tradizionale presepe meccanico.Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) | Pro loco 333 3000748

I presepi di San Lorenzo

Grande presepe diffuso, con possibilità di visitare i presepi realizzati dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina.

Passeggiate guidate con degustazione il 16 e 22 dicembre. Lorenzo in C. (Monte S.Pietro) | IAT Colli Bol. 051 9923221

Presepe Ex Frati Cappuccini

Nella chiesa ex Frati Cappuccini è possibile visitare il presepe. Dal 15 dicembre al 31 gennaio. Porretta Terme (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103