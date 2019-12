29^ Rassegna dei presepi in Santa Maria di Venezzano. Decine di presepi artigianali provenienti da tutta la regione in esposizione nella neogotica chiesa di Santa Maria di Venezzano. La rassegna è costituita da presepi realizzati da professionisti e non, compresi opere di bambini. Molteplici i materiali utilizzati: dal ferro all'argilla, ma anche plastica, materiali di recupero, stoffe, pongo. Inaugurazione alle 16 del 15/12 con il concerto della Corale di Mascarino. Dal 15 dicembre al 12 gennaio. Orari di apertura: festivi 9-12 e 14-19; feriali 15-18.

Il 12/1 "Camminata dei Presepi", gara podistica lungo strade di campagna.

Un'occasione anche per ammirare la peculiare architettura della chiesa, che accanto al classico campanile affianca una maestosa chiesa in stile neogotico tedesco con cupola alta 44 metri. L'edificio sacro è intitolato a Santa Maria di Venezzano, che è la denominazione geografica più antica ed ufficiale, risalente probabilmente al periodo di colonizzazione romana. Mascarino, invece, è il termine usato per indicare lo stesso luogo, ma ha origine popolare, rilevata dal 1385 e derivata probabilmente dalla presenza della famiglia signorile dei Mascari.

Info sull'evento

Orario: festivi 9-12 e 14-19; feriali 15-18.

Tariffe: ingresso gratuito

Organizzazione: Parrocchia di Santa Maria di Venezzano

Info: Comune

Tel. 0039 051 6868812