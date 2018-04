Primavera in fiore a Lizzano in Belvedere

La Proloco di Lizzano in Belvedere presenta:

PRIMAVERA IN FIORE 28-29 aprile 2018

Festa con MERCATO DI FIORI, PIANTE ,PRODOTTI NOSTRANI E ARTIGIANATO

MENÙ A BASE DI PRODOTTI TIPICI MONTANARI

E ANCORA...



SPETTACOLO DELLE VERE SFOGLINE EMIGLIANE

ANGOLO DEL BENESSERE

LABORATORI PER BAMBINI CON IL CUOIO E CON LA SABBIA

SPETTACOLO DEI BURATTINI



MOSTRA FOTOGRAFICA DELLE FIORITURE DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE (BO)

E PROIEZIONI DI VIDEO DELLE FIORITURE E RARITA'

CON SERATA DIDATTICA (con Luigi Riccioni)