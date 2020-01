Primi passi sulla luna: Andrea Cosentino

07 febbario 2020

PRIMI PASSI SULLA LUNA

di e con Andrea Cosentino

Ore 21.00

Presso Museo della Specola – Palazzo Poggi - Via Zamboni, 33



Una carrellata di improbabili personaggi guideranno lo spettatore nel racconto di ciò che accadde nella notte del 20 Luglio 1969: lo sbarco sulla Luna. Primo vero evento mediatico nella storia dell'uomo e, come tale, simbolo di un'epoca in cui la realtà può grottescamente sconfinare in una mera messa in scena. Un viaggio tra il reale e l'immaginario, a tratti visionario, allegoria di un viaggio ben più arduo e strettamente personale dell'autore. Una vicenda familiare che crea un punto di rottura nella quotidianità, che lascia il segno ed apre nuove inattese prospettive, un baratro dentro al quale non si può assolutamente lasciarsi cadere ed attraverso il quale Cosentino verrà chiamato ad affrontare il "lato oscuro" della Luna.



Un testo ricco di citazioni e stramberie: da Kubrick ad Armstrong, dal futurismo alle torri gemelle, monoliti, alieni, tapiri e primati. Un testo divertente e del tutto destrutturato, un racconto offerto "crudo" da assemblare e cucinare a piacimento, come frammenti di un'opera incompiuta in cui le tante voci convogliano in una sola, in cui il tempo si fa imperfetto e si perde nei corridoi della mente per atterrare, in conclusione, nuovamente nel presente.



Prima dello spettacolo, sarà possibile partecipare ad una visita guidata del Museo della Specola

Partenze previste alle ore 18.45 – 19.30 – 20.15

Massimo 15 partecipanti per gruppo

Offerta minima consigliata 5 euro





#LOTTOANCHIO 2020

L’evento si inserisce nelle iniziative promosse per #LOTTOANCHIO, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi organizzata ogni anno per la Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile.



Informazioni e prenotazioni

aliceb.ageop@aosp.bo.it

3402925485