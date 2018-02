Al quartiere Navile, dopo un anno di esperienze realizzate per la cura e la valorizzazione del territorio, il gruppo di cittadini ''I LOVE BOLOGNINA'' festeggia il suo primo compleanno e invita la cittadinanza a partecipare, accorrete in massa!!!

DOMENICA 25 FEBBRAIO ORE 20.00 - VIA BATTIFERRO 2