Primo soccorso bambini e infanti: corso gratuito

Dal alcuni anni Immobiliare San Pietro - Family Academy organizza in forma gratuita corsi di formazione di Primo Soccorso Pediatrico dove imparerai le manovre di rianimazione e le manovre di disostruzione su infanti e bambini, inoltre imparerai come gestire i più comuni problemi sanitari che possono accadere durante la crescita di un bambino.



Evento gratuito - iscrizione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-25092019-primo-soccorso-bambini-e-infanti-parte-teorica-bologna-55203064853?aff=paola



Il relatore ti darà preziosi consigli, nozioni e informazioni e sfaterà tanti miti sull’argomento in cui credevi.



Grazie a questo corso saprai come comportarti in numerose occasioni più o meno gravi, sempre avendo però come punto di riferimento il tuo pediatra e il servizio di emergenza.



Il corso è consigliato e dedicato a tutti coloro che, in qualche modo, sono a contatto con bambini e in particolar modo ai genitori, educatori scolastici e di strutture sportive, baby-sitter, nonni, personale di strutture ludico-ricreative ed altri ancora.



Gli argomenti trattati durante l’incontro:



Febbre/Convulsioni/Epilessia

Vomito/Diarrea/Disidratazione

Avvelenamento e Intossicazione

Ustione

Colpo di Sole / Calore

Epistassi

Trauma Cranico

Ostruzione vie aeree da corpo estraneo (lattante e bambino)

Manovre di disostruzione delle vie aeree (lattante e bambino)

La conferenza sarà informativa, aperta e interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti.



Il corso gratuito, organizzato da Immobiliare San Pietro, sarà curato dal dottor Roberto Paganelli.



La dispensa verrà inviata automaticamente via mail al ternine del corso.



Relatore Dott.Roberto Paganelli Responsabile Infermieristico del Pronto Soccorso di Bentivoglio



Direttore e Istruttore corsi I.R.C. Centro Formazione AZ USL Bologna: BLSD-BLSD Pediatrico-PTC Base; dlg 81/2008; Docente c\o Futura San Pietro in Casale nei corsi per O.S.S. in materia di primo soccorso\sicurezza sugli ambienti di lavoro