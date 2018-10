Ognissanti, la processione verso la Certosa con l'arcivescovo Zuppi

Mercoledì 31 ottobre alle 20.45 processione per Ognissanti guidata dall’arcivescovo Matteo Zuppi: partenza alle 20.45 dalla parrocchia della Sacra Famiglia (via Irma Bandiera 24) fino alla Certosa. La Liturgia della Parola sarà celebrata nella chiesa di San Girolamo della Certosa.

Per la festività dei Morti e di Ognissanti è in vigore la linea 76 da e per la Certosa: qui orari e percorsi.