Progetto venerdì: live music con Ze'tafans e Gabriele Bolognesi

Venerdì 22 Marzo Febbraio, a Villa San Pietro, a San Pietro n Casale (Bo), torna PROGETTO VENERDI’, una serata all’insegna dell’ottima musica dal vivo e del buon cibo. Protagonista musicale sarà il gruppo ZE’ TAFANS, accompagnati da Gabriele Bolognesi al sax.



Né comici e né 'musicisti veri, ma un po' tutte e due le cose: é questo lo stile "tafano" che identifica le performance dei ZE’ TAFANS che interpreta cover straniere ed italiane degli anni 70 indossando i costumi, le parrucche, i pantaloni a campana tipici di quegli anni.



La band sarà affiancata per l’occasione dal sassofonista Gabriele Bolognesi (vanta collaborazioni con artisti del calibro di Celentano, Morandi, Mingardi, Fiorello, Patty Pravo, Eros Ramazzotti, Renato Zero, Cesare Cremonini e molti altri).



Dopo il live, spazio ai djs Dado e Luca Cobra che si esibiscono in un dj-set ricco di sonorità deep house anni ’90-2000, strizzando l’occhio all’hip hop e al reggatone.





La serata a Villa San Pietro si apre alle 21 con la cena a menu fisso (25 euro) incluso vino 1/3 persone. Ecco il menu:



Antipasto: Vellutata di lenticchie con crostini di pane aromatizzato



Primo: Maccheroncino all'uovo con ragù di maiale bianco a punta di coltello e provola affumicata



Secondo: Filetto di maiale 55° con trilogia di funghi



Contorno centro tavola: Patate al forno



Dolce: Mascarpone con scaglie di cioccolata







Villa San Pietro è una sorprendente esperienza nella quiete della campagna, a pochi chilometri dal centro di Bologna. Il locale si propone come nuova destinazione gastronomica e di intrattenimento, caratterizzata da un elegante dehor affacciato su un ampio giardino, mentre l’atmosfera all’interno della sala è intima e accogliente.



Ingresso: h. 21 Inizio Cena: h. 21,30 – Live: h. 22,30 – Djset: h. 24,00



Ampio parcheggio gratuito.



Villa San Pietro Via Coccaro 9 – San Pietro in Casale Info e prenotazioni: tel. 051 6661 017 - 𝟯𝟯𝟵 𝟱𝟬𝟳𝟳𝟳𝟬𝟱