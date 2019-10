Teatro Comunale "Cassero" di Castel San Pietro: il cartellone 2019/2020

Il sipario del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme si alza il 26 ottobre con il primo appuntamento della stagione comica “Risate al Cassero” che vedrà sul palco il Duo Idea in Quando il gioco si fa duo. I due cantabarettisti bolognesi inaugureranno la stagione con un cocktail di canzoni e gag che divertono gli spettatori di tutte le età.

Il 9 novembre salgono invece sul palco, Di nuovo insieme, Gigi e Andrea (Gigi Sammarchi e Andrea Roncato) vecchia guardia del cabaret bolognese, scoperti da Francesco Guccini e in seguito portati in tv da Sandra Mondaini, che li ha fatti apprezzare a livello nazionale.

Il 23 novembre sarà invece protagonista Ubaldo Pantani, imitatore della trasmissione “Quelli che il calcio” con Bartali, il campione e l’eroe. Pantani, appassionato di storia, racconta la storia del famoso ciclista Gino Bartali che durante la Seconda guerra mondiale ha fatto da staffetta per un’organizzazione che cercava di salvare gli ebrei dalla persecuzione nazifascista. La stagione comica prosegue il 7 e 8 dicembre con Roberto Lipari, giovane comico della trasmissione di LA7 “Eccezionale Veramente” edizione 2016, con Scusate se insisto. Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, si rinnova l’appuntamento, ormai diventato tradizione, con il duo composto da Marco Dondarini e Davide Dalfiume, sul palco con Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi, insieme a due ospiti d’eccezione, il comico Domenico Lannutti e l’attrice e acrobata Gaby Corbo.

La sera del 31 dicembre sarà possibile festeggiare a teatro con Ride bene chi ride l’ultimo e anche il primo, una serata con Davide Dalfiume e lo spettacolo musicale della Microband. L’anno nuovo inizia, l’11 gennaio, con lo spettacolo di Margherita Antonelli, direttamente dal cast di Zelig, Sofia Matuonto: la vita, le opere, con cui l’attrice porta sul palco il suo divertente e inarrestabile personaggi della donna delle pulizie. Il 25 gennaio tocca invece al comico genovese Maurizio Lastrico salire sul palco con Nel mezzo del casin di nostra vita, con i suoi endecasillabi danteschi che mescolano tono alto e basso. Il 21 e 22 febbraio sarà protagonista l’attrice comica romagnola Maria Pia Timo con una guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito, Una donna di prim’ordine. Il 7 marzo Francesco Giorda, dalla trasmissione Comedy Central su Sky, sarà a Castel San Pietro con il suo Live show. Penultimo appuntamento della stagione, il 21 marzo vede protagonista Antonella Questa con Infanzia felice, una fiaba per adulti sulla pedagogia all’interno della famiglia e della scuola di oggi, spaziando dal tema dell’educazione famigliare all’educazione scolastica.

A chiudere la rassegna saranno il 4 aprile, I Papu protagonisti delle prime edizioni di Colorado, con Si fa presto a dire elettrodomestico. Ripercorreranno la storia della vecchia fabbrica Zanussi ora Electrolux, una storia locale che presenta diverse similarità con la situazione industriale italiana.

La stagione di teatro ragazzi “BimbiATeatro” è articolata su 6 appuntamenti domenicali pomeridiani con inizio alle ore 16.00. Primo appuntamento il 20 ottobre con il Gruppo Alcuni che ritorna con lo spettacolo La Voce Della Sirenetta, segue il 24 novembre la compagnia A.T.G.T.P. con Federico Condottiero e la Citta’ Ideale e il 22 dicembre la compagnia Fantateatro in L’apprendista Babbo Natale. In scena il 12 gennaio Pandemonium Teatro in Mamma e Papa’ … Giochiamo?, ritorna la compagnia Fantateatro il 23 febbraio con Il Topo di citta’ e il topo di campagna e conclude la rassegna la compagnia Santibriganti Teatro il

22 Marzo con lo spettacolo “Fratelli In fuga”



Nel presentare la rassegna Davide Dalfiume direttore artistico del Teatro, commenta la novità di questa ricca edizione di 21 spettacoli: “L’abbonamento B “Il Teatro è per tutti” composto da 6 spettacoli: 3 comici e 3 di prosa ci consentirà di offrire maggiore disponibilità di posti in sala dato anche l’alto numero delle richieste degli scorsi anni che non sempre siamo riusciti a soddisfare con le repliche, a causa del tutto esaurito della rassegna “Risate al Cassero”.