Proiezione di “Barolo boys. Storia di una rivoluzione”

Giovedì 22 marzo “Barolo Boys. Storia di una rivoluzione” chiude Sequenze di gola, la rassegna sponsorizzata da Banca Mediolanum. Diretto nel 2014, il film esalta le gesta di un gruppo di vignaioli delle Langhe (i “Barolo Boys”) che cambiarono il gusto e il marketing del Barolo. Ma non tutti sono d’accordo: fu vera rivoluzione o solo un adeguamento alle predilezioni dei clienti USA e del critico enologico Robert Parker, i cui punteggi su “Wine Advocate” determinano la fortuna di una bottiglia? Nel film si susseguono le rievocazioni, i pareri (tra gli altri di Petrini e Bastianich) e i magnifici paesaggi delle Langhe. Dopo la proiezione si potrà discutere di vino e cinema degustando i vini dell’Azienda Agricola Tizzano, i salumi Gianni Negrini e il finger food del ristorante Pane e Panelle. Il tutto al cinema Odeon, via Mascarella 3, dalle 18,30. Biglietto e aperitivo a 6 euro, con sconti per junior e senior.

Ai link, ulteriori informazioni sulla rassegna e l’evento Facebook: https://www.circuitocinemabologna.it/p/sequenze-di-gola

https://www.facebook.com/events/146779646147280/