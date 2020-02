Tante volte l'Opera è uscita dal palco dei teatri per entrare nel grande schermo. Noi insieme a voi vogliamo indagare questo processo di integrazione delle arti, con ospiti che ci sappiano raccontare e guidare.

La rassegna “L’Opera incontra il Cinema”, promossa dall’associazione Ambasciatori della Arti in collaborazione del Teatro Comunale di Bologna, inizierà con la proiezione del film “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti, in occasione della messa in scena al Teatro Comunale di Madama Butterfly. Assisteremo al racconto della vita del compositore, frutto di un’attenta ricerca storiografica portata avanti dal regista, ospite dell’evento