Proiezione del film "Alla ricerca delle donne chef"

Festeggiare l’8 marzo con il film “Alla ricerca delle donne chef”

La regista Vérane Frédiani al cinema Odeon per l’anteprima nazionale



Si sente spesso dire che le donne fanno da mangiare, mentre gli uomini cucinano, una sintesi efficace della mancanza di visibilità che affligge le donne della ristorazione. Invece le chef esistono e possiedono grinta e competenza da vere pioniere. Lo dimostra “Alla ricerca delle donne chef”, il film girato nel 2016 da Vérane Frédiani (anch’essa un’eccezione perché il cinema penalizza le donne che pretendono di stare dietro la macchina da presa): un lungo, interessante viaggio, seguendo le stelle Michelin, per attestare la presenza e il coraggio dell’ottimismo delle dee del cibo nelle cucine del mondo intero. Niente di meglio per festeggiare la Giornata internazionale della donna. Il film viene presentato in anteprima nazionale a Bologna, al cinema Odeon, via Mascarella 3, alla presenza della regista, nell’ambito di “Sequenze di gola”, la rassegna sponsorizzata da Banca Mediolanum. Dopo la proiezione aperitivo con degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Tizzano, dei salumi Gianni Negrini e del finger food siciliano preparato dal ristorante Pane e panelle. Biglietto e aperitivo a 6 euro, con sconti per junior e senior.