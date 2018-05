Proiezione del film "La vita di Pal"

Bologna Venerdì 22 Giugno 2018 ore 21.00 al Circolo CafèTeatOsteria CostArena



Andrea Recchia Regista-Filmaker presenta il suo primo lungometraggio “La Vita di Pal” un’incredibile avventura raccontata dagli occhi di un Cane.

Sinossi:

Un lungo viaggio etereo tra la Basilicata e Bologna, Pal piccolo cucciolo Lucano perde di vista i suoi familiari, dopo giorni di solitario cammino viene trovato da Andrea, il loro casuale incontro da inizio ad un viaggio riflessivo.

Paura, gioia, amore ed abbandono; molte sono le domande di cosa sia la vita. Il loro cammino termina in una caotica Bologna che, dopo varie vicissitudini si rivela accogliente per la vita di Pal.



La Proiezione del Filmato avrà inizio alle ore 21.00, al termine della visione Il Cantautore Bolognese SCHENA autore della colonna sonora del Film si esibirà in un live acustico,

Ingresso ad offerta libera.