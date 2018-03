Proiezione "Le mele di Adamo"

Danimarca. Una comunità di riabilitazione, guidata da padre Ivan (Mads Mikkelsen, poi protagonista del “Sospetto” e dell’ultimo “Star Wars”): qui approda il neonazista Adam per un percorso di recupero che dovrebbe concludersi con la realizzazione di una torta di mele. Ma tutto sembra congiurare contro. Una commedia nera, ironica e irriverente, che fa ridere e al tempo stesso riflettere su temi di vitale importanza per la nostra società. “Le mele di Adamo” (2005) di Anders Thomas Jensen sarà proiettato il 15 marzo alle ore 18,30 al Cinema Odeon, via Mascarella 3, nell’ambito della rassegna Sequenze di gola. Per il tradizionale aperitivo che segue la proiezione la simbolica torta di mele del film si materializzerà nei locali dell’Odeon a opera della pasticceria Regina di quadri, vincitrice la settimana scorsa della sfida bolognese di Cake Star.