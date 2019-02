Proiezioni dal presente al cinema Tivoli

Violenza, guerre e fondamentalismi abitano il nostro presente. Analizzare e capire ciò che succede è occasione per decidere come agire. Emozioni e storie come spunti per dialogare: a che punto è la democrazia e come vogliamo essere nel futuro?

Quattro serate per un cinema che non è solo intrattenimento ma occasione di approfondimento e confronto.



Giovedì 7 febbraio ore 20

Proiezione del film STYX - Germania/Austria 2018

di W. Fischer, I. Künzel (94'), con S. Wolff



Una donna e un'avventura che la cambierà facendole affrontare in mare aperto la sofferenza umana.



Introduzione

Beatrice Orlandini

Dialogo con

Pietro Pinto (Dossier Immigrazione)



(Serata realizzata in collaborazione con il Goethe Institut di Bologna)



Giovedì 21 febbraio ore 20

Proiezione del film SULLE SUE SPALLE - Usa 2018 (94’)

di Alexandria Bombach



Un film su Nadia Murad, Premio Nobel per la pace 2018, e sulla violenza dei miliziani dell'Isis nei confronti della comunità yazida.



Introduzione

Martina Castaldini

Dialogo con

Elena Bergonzini e Stefano Merzi

(Scuola di pace Monte Sole)



Giovedì 14 marzo ore 20

Proiezione del film ISIS Tomorrow. The lost souls of Mosul - Italia 2018 (80’)

di Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi



Il complesso dopoguerra iracheno: quali dinamiche hanno spinto a diventare figli dell'ISIS? Come trattare oggi i parenti dei combattenti, per lo più donne e bambini?



Introduzione

Martina Castaldini



Dialogo con

Dino Cocchianella

(Direttore Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria)



Giovedì 11 aprile ore 20

Proiezione del film WHAT IS DEMOCRACY?

Canada 2018 (107’)

di Astra Taylor



In una fase di crisi politica e sociale, il film riflette su una parola che troppo spesso diamo per scontata: democrazia.



Introduzione

Beatrice Orlandini

Dialogo con

Silvia Prodi (Consigliera regionale)





Biglietto d'ingresso: 5 euro (4 euro per gli studenti)

Tessera per i 4 spettacoli: 15 euro



Rassegna con il patrocinio del Quartiere San Donato-San Vitale

In collaborazione con Amnesty International - gruppo gr019 di Bologna

