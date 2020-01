Promise Land al Circo d'inverno a Bologna

Promise Land di Progetto MU al Circo d'Inverno di Bologna



Mar. 14 ore 21

Mer. 15 ore 21



PROMISE LAND di Progetto MU

con il sostegno di CiRcO PaNiKo



Di e con Andrea Bettaglio e Catia Caramia

Regia Andrea Bettaglio e Catia Caramia

Disegno luci Michelangelo Campanale

Scene Andrea Bettaglio

Tecnici di scena Martina Ciavatta / Roberto Cupertino



Siamo nel 2050, l'Italia è uscita dall'Europa, che ogni anno accoglie due extracomunitari sorteggiati attraverso il gioco "Presto in Europa".

Giampi e Tonia saranno i fortunati italiani, selezionati per il soggiorno in un confino alle porte dell'Europa, per un periodo di osservazione a tempo indeterminato. Qui, dovranno affrontare una serie di prove per dimostrare la loro idoneità ad entrare.

Ma presto qualcosa smetterà di funzionare. E in questa terra di nessuno, l'attesa, in uno stato di abbandono, giocherà strani scherzi, fino a sprofondare nell'assurdo.

Un grottesco gioco di immedesimazione ci porterà a fare un viaggio, in un altrove che ci sembra così lontano, che sembra non ci riguardi, perchè accade a qualcun altro. Ma quanto è distante l'altro da noi? Cosa lo pone così lontano?

Giampi e Tonia sono due italiani, con vestiti glitterati e di tendenza, liberamente interpretati dal loro piccolo vissuto di provincia, ma sotto l'abito buono, si svelerà la loro vera natura. A nudo resteranno ad aspettare. A nudo resteranno.



INFO :

- Spettacolo a ingresso libero e uscita a offerta libera consapevole

- CONSIGLIATO DAI 10 ANNI IN SU

- Prenotazione d'obbligo il 3922649215

- Si consiglia di arrivare almeno 20 min. prima dell'inizio.

- Il tendone è riscaldato, ma voi comunque vestitevi bene.

