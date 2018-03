Pucci: a teatro con "In...tolleranza zero"

Dal 6 al 7 aprile al Celebrazioni c'è "il Pucci" con "In...tolleranza zero".

Dopo le 70 repliche sold out della scorsa stagione teatrale, Andrea Pucci torna in teatro con il suo nuovo In...tolleranza zero, uno spettacolo esilarante sulla fatica del vivere a 50 anni. L' interagire con nuove e incomprensibili mode, con le avanzate tecnologie, con i figli e le loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche, rende tutti intolleranti.

Pucci, appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo, sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e con un nuovo tipo di alimentazione. L'attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l'energia a "ciclo continuo" evita la satira politica preferendo quella di costume. PUCCI sarà accompagnato in scena dalle note della Zurawski live Band.