Punch live, stand-up comedy!

Per la prima volta in un teatro dell'appennino, arriva la STAND-UP COMEDY!

Bob Ferrari, Ricky Cantoni e Maristella Losacco in PUNCH LIVE!

Dalla migliore tradizione anglosassone che ha ispirato geniali comici, si esibiranno 3 individui che, armati di un microfono, vi diranno in faccia quello che pensano. Facendovi ridere!



Lo spettacolo è presentato da CALEIDOSCOPICA, il Comune di Marzabotto, l'associazione Teatra'ndo vai in associazione con:

- Gedrizz (Gedrizz)

- Bob Ferrari (BobFerrari)

- Ricky Cantoni (Ricky Cantoni Comedy)