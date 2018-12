Puppets Show. spettacolo di narrazione con pupazzi e laboratorio

Ameliè è una principessa diversa da tutte le altre, lei ha una grande voglia di girare il mondo, di conoscere, esplorare e meravigliarsi. Ma soprattutto ha voglia di sentirsi meno sola. Nel suo castello fatto di gelato, zucchero filato e marshmallows può avere tutto ciò che vuole ma lei cerca altro. Nel suo viaggio incontrerà dei veri amici, riscoprendo così il valore di questa parola. Una fiaba semplice e divertente.



Obiettivo dell'evento : Sviluppare attenzione e spirito d’osservazione nel bambino ,stimolare i processi creativi, educarli all’ascolto e al riuso dei materiali.



Adatto a bambini dai 3 ai 10 anni



OGNI BAMBINO SI RICORDI DI PORTARE UN CALZINO LUNGO...DIVENTERA' PARTE DEL NOSTRO LABORATORIO!



Prezzo 12€



I genitori non sono obbligati a rimanere al Labulà, i bambini possono rimanere con le educatrici ***



Per info e prenotazioni: 051/4123459 - 338/9913464

email: klary.22@hotmail.it



PROGRAMMAZIONE:



14:00 - 14:20

ACCOGLIENZA

14:00 - 14:30

PRESENTAZIONE SPETTACOLO

14:30 - 15:00

SPETTACOLO

15:00 - 15:30

MERENDA

15:30 - 16:15

CIRCLE TIME - CONOSCIAMO I PERSONAGGI

16:15 - 17:30

LABORATORIO CRETIVO

17:30 - 18:30

METTIAMO IN SCENA I PERSONAGGICREATI DEI BAMBINI