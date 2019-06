8-15 giugno: “Quadri in musica” per Bologna estate 2019

Sabato 8 Giugno e Sabato 15 Giugno 2019 alle ore 21:00 la Quadreria di ASP Città di Bologna accoglierà l’estate imminente con i due eventi musicali della rassegna “Quadri in Musica”, dell’Associazione Culturale Italo – Ceca “Lucerna”. In questa occasione speciale, la Quadreria aprirà dunque le proprie porte al pubblico al di fuori del suo consueto orario, mettendo a disposizione il proprio cortile.

Il primo concerto, “Chiama all’amore un canto di tortora”, sarà dedicato alle musiche e alle voci dell’Ottocento boemo, con Monika Fenyešová (pianoforte), Andrea Doskočilová (mezzosoprano), Giulia Ronchitelli, Fabio Vicari (lettura). Il secondo, “È successo anche a te?”, abbinerà una reading teatrale all’accompagnamento musicale, nell’espressione di narrazioni femminili, emozioni, sogni, paure e ricordi di vita, con Fabrizia Lotta, Katia Gianisella e Monyka Fenyesova.

Si ripresenta al pubblico la ormai storica collaborazione tra La Quadreria e “Lucerna”, che dal 2013 si occupa di promuovere la cultura ceca in Italia. “Quadri in Musica” è realizzato con il patrocinio del Centro Ceco di Roma e fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

L’ingresso è gratuito.