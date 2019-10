Inaugura sabato 2 novembre 2019 alle 19, al Gipsy Caravan Tattoo (via Brugnoli, 8/A

Bologna ), Quadritos “Immagini di memoria”, la mostra personale di Brunella Tegas. E in occasione dell'inaugurazione, il Gipsy Caravan si trasformerà in una taverna messicana ispirata al “Dia de los muertos”: sangria, teschi e quadritos!!! Non potete mancare a questo imperdibile appuntamento!!!



I quadritos sono altari pagani, in memoria di persone di varie epoche e dalle storie più disparate. Un tentativo di riportare alla memoria accadimenti a volte molto lontani nel tempo, a volte più recenti, dove le storie evocate, più delle stesse biografie, assurgono a oggetto di riflessione.

Ogni quadrito è un pezzo unico fatto a mano, al centro del quale, in un contorno di stoffe colorate, fiori e ornamenti dal sapore centroamericano, è posta una foto del personaggio, sempre accompagnata da uno o più oggetti in miniatura che ricordano la storia o una delle storie della sua esistenza.



Troverete volti noti del mondo della cultura e dell’arte, esponenti di movimenti rivoluzionari e lotte sociali, inventori, calzolai, sportivi e matematici... Alcuni li conoscerete, altri li scoprirete, ma ogni storia merita di essere raccontata e tramandata. Oltre 250 personaggi per altrettante storie, perché la loro anima viaggia lenta, ma viaggia ancora…