Quante persone mi porti? (indizi per un fallimento editoriale)

Cresciuti in un Paese dove pochissimi leggono e moltissimi comunicano per emoticon, ogni giorno migliaia di sconosciuti si armano di speranza e buona volontà, e propongono agli editori di pubblicare i loro romanzi.

La sfida per diventare scrittori ha zero virgola possibilità di successo poiché il mondo dell'editoria è ricco di ostacoli più o meno prevedibili: autori già affermati che si mettono di traverso, editori-truffa dediti all'estorsione, librerie inaccessibili a chi è fuori dalle élite. Eppure questi cocciuti raramente si arrendono, e qualche volta riescono addirittura a pubblicare le loro opere fondamentali (fondamentali alla letteratura mondiale, si intende!). Ma chi pubblica i libri scritti dai cosiddetti autori emergenti? Che diffusione hanno? Chi è disposto a offrirgli lo spazio necessario a farsi scoprire? Come vengono accolti?

Le risposte a queste domande stanno lì, pronte, e promettono tempeste.



Chiara Alaia - Dove la terra finisce e il mare comincia - e Marco Martucci - Sulle tracce di Olga - si sono conosciuti per caso mentre inventavano acrobazie per portare al pubblico i propri romanzi.



Il resto della storia ve la racconteranno di persona.